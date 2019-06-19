Emirates Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor! Emirates Havayolları kabin görevlisi başvuru şartları

Dubai merkezli Emirates Havayolları kabin ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor.Bu etkinlerden ikisi de Türkiye'de yapılacak. İlk etkinlik 29 Temmuz'da İstanbul'da, ikincisi ise 2 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek. Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrimiçi başvuru yapmaları istendi.Alım etkinliğinin yer bilgisi ise daha sonra şirket tarafından web sitesi aracılığı ile paylaşılacak. İş başvurusu kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak. İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak.

İŞE KABUL EDİLENLER İÇİN DUBAİ'DE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emirates, başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Dubai de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanacak.