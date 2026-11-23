ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia'nın yönetim kurulu, Jensen Huang'ı yapılan oylamanın ardından yeniden CEO olarak atadı. Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Huang'ın yeniden göreve getirilmesi yönündeki çağrısının ardından geldi. Huang'ın dönüşü için başlatılan ve Elon Musk'ın da destek verdiği dilekçenin 200 binin üzerinde imzaya ulaştığı belirtildi.

Nvidia'nın yönetim kurulu, şirketin üst yönetimine ilişkin kararını verdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasına karar verildi.

Söz konusu karar öncesinde Huang'ın yeniden göreve getirilmesi yönündeki taleplerin giderek arttığı ifade edildi.

TRUMP NVIDIA YÖNETİMİNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasını isteyen isimler arasında yer almıştı. Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Nvidia yönetim kuruluna seslenerek Huang'ın yeniden göreve getirilmesine yönelik talebini yinelemişti.

ABD Başkanı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Nvidia Yönetim Kurulu'nun Jensen Huang'ı yeniden işe almasını umuyorum. Bu şirket için ve ayrıca ABD için yapılabilecek en iyi şey olurdu."

ELON MUSK DA DESTEK VERMİŞTİ: 200 BİNİN ÜZERİNDE İMZA TOPLANDI

Öte yandan Huang'ın yeniden CEO olarak atanması için yapılan çağrılar yalnızca Trump ile sınırlı kalmadı.

Jensen Huang'ın görevine dönmesini isteyenler tarafından başlatılan dilekçe, 200 binin üzerinde kişinin imzasını toplandı.Dilekçeye destek verenler arasında iş insanı Elon Musk da yer alıyordu.

Trump'ın kamuoyuna yaptığı çağrı ve Huang'ın geri dönüşüne yönelik artan taleplerin ardından Nvidia yönetim kurulu, gerçekleştirdiği oylamayla Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak atadı.