EMITT Fuarı turizm profesyonellerini buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 30 Ocak-2 Şubat 2020'de dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicilerini 24’üncü kez ağırlayacak.

Hyve Group'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörleri için düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 30 Ocak-2 Şubat 2020'de 24. EMITT Turizm Fuarı’nı gerçekleştiriyor.

EMITT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Fuarda, turizm sektörünün pazarlama ve hizmet boyutlarında dijitalleşmesi sürecine ağırlık verilirken, ziyaretçiler çok sayıda teknolojik gösteriye de şahit olacak. HTC Vive iş birliğiyle her günün temasına özel VR içerikleriyle, turizm profesyonelleri Sanal Gerçeklik teknolojisinin etkin kullanımını deneyimleyebilecek ve teknoloji sohbetlerine katılabilecek.