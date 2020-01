EMITT Fuarı turizm profesyonellerini buluşturacak

- Sanal Mona Lisa Sergisi

VR teknolojisi aracılığı ile ziyaretçilerin deneyimleyeceği sanal sergi Mona Lisa: Beyond The Glass, EMITT’in en ilgi çekici etkinliklerinden biri olacak. VR teknolojisi, müzeler için duvarlarının içindeki ve dışındaki insanlara ulaşmanın yeni bir yolu haline dönüşüyor. Louvre Müzesi tarafından gerçekleştirilen ilk sanal gerçeklik deneyimi Mona Lisa: Beyond the Glass Sergisi, Türkiye’de ilk defa EMITT Turizm Fuarı’nda turizm profesyonelleri ve katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanlarının arasında ahşap panelin dokusunu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkanı sunacak. Louvre Müzesi’nin ve Mona Lisa’nın teknolojiye taşınması, dijitalleşmenin turizmde oynadığı kilit role ışık tutacak.

- Göbeklitepe ve Everest Tırmanışı EMITT’te deneyimlenebilecek

Fuarın 3’üncü gününde VR teknolojisi ile bu seferki durak, dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe olacak. 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi üzerine bu destinasyon, 1 Şubat Cumartesi günü, “Tarihi Değiştiren Göbeklitepe ile Turizmi Dönüştürmek Mümkün mü?” başlığıyla konferans sahnesinde mercek altına alınacak.