Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesindeki duruşmaya taraflardan avukat Recep Kılınçarslan katılırken, diğer taraf ise katılmadı.

Duruşmada Recep Kılınçarslan, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, tüketici sıfatıyla geçen yıl ocak ayında internetten satış yapan bir firmadan 149,90 liralık kapüşonlu kaban satın aldığını, parasını ödediği ürünün kendisine ulaşmaması üzerine firmayı aradığını bildirdi.

Dilekçesinde, firma tarafından "ürünün ellerinde kalmadığını ve defolu olduğunu" öğrendiğini belirten Kılınçarslan, ürünün değiştirilmesini talep ettiğini, bunun karşılığında da 50 lira fark ödemesi gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

Kılınçarslan, "zarara uğratıldığı" için konuyu tüketici hakem heyetine taşıdığını, şikayetçi olduğunu ancak bu talebinin Pendik Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı heyetince reddedildiğini, bunun üzerine de İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Davalı taraf ise dilekçesinde, ürünün "ayıplı" olduğunu tespit eder etmez gönderimini durdurduklarını, davacıya da derhal bilgi verildiğini ifade etti.