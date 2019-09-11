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Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da internetten kapüşonlu kaban satın alan avukat Recep Kılınçarslan, "defolu" olduğu gerekçesiyle gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince yaşadığı mağduriyet sonrası açtığı davayı kazandı.

Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesindeki duruşmaya taraflardan avukat Recep Kılınçarslan katılırken, diğer taraf ise katılmadı.

Duruşmada Recep Kılınçarslan, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, tüketici sıfatıyla geçen yıl ocak ayında internetten satış yapan bir firmadan 149,90 liralık kapüşonlu kaban satın aldığını, parasını ödediği ürünün kendisine ulaşmaması üzerine firmayı aradığını bildirdi.

Dilekçesinde, firma tarafından "ürünün ellerinde kalmadığını ve defolu olduğunu" öğrendiğini belirten Kılınçarslan, ürünün değiştirilmesini talep ettiğini, bunun karşılığında da 50 lira fark ödemesi gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

Kılınçarslan, "zarara uğratıldığı" için konuyu tüketici hakem heyetine taşıdığını, şikayetçi olduğunu ancak bu talebinin Pendik Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı heyetince reddedildiğini, bunun üzerine de İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Davalı taraf ise dilekçesinde, ürünün "ayıplı" olduğunu tespit eder etmez gönderimini durdurduklarını, davacıya da derhal bilgi verildiğini ifade etti.

Mahkeme, "Stokları tükenmiş bir ürünü web sitesinde yayınlayan davalının stoklarını kontrol etme yükümlülüğü olduğunu, web sitesinde yayınlamış olduğu ürünü tüketiciye teslim edemediği görüldüğü için davacının ödediği 50 liralık fazla miktarın yasal faiziyle geri ödenmesine" hükmetti.


'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan avukat Recep Kılınçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışverişten mağdur olduğunu düşünen herkesin hakkını araması gerektiğini söyledi.

Tüketici mahkemelerinin, alışveriş mağduriyetlerinde çözüm merci olduğuna dikkati çeken Kılınçarslan, şöyle konuştu:

"Ben fazla ödediğim paramı iade aldım. Vatandaşlar da kesinlikle haklarını bırakmasınlar. Şu anda internet çağında yaşadığımız için alışverişleri de internetten yapıyoruz. İnternet siteleri bazı insanları bu şekilde mağdur ediyor. Büyük firmalar '100 kişiden biri dava açsa, diğer 99 tanesi yanımıza kardır' mantığıyla hareket etmektedir. Oysa ki vatandaşlar haklarını firmadan talep etmiş olsa, tüketici hakem heyetine gitmiş olsa bu tür mağduriyetleri vatandaşlara yaşatmayacak. Benim aldığım ürün 150 liralık bir üründü ancak bu başka bir gün bin liralık veya 5 bin liralık bir üründe olmuş olabilir. Bu durumda arada oluşabilecek fiyat farkı da çok yüksek olmuş olacak. Bu tür durumlarda lütfen haklarımızı arayalım ve bu tür firmaların yanına kar bırakmayalım."

Adaletin yerini bulması ve emsal olması için böyle bir hukuki adım attığını belirten Kılınçarslan, "Benim beğendiğim kapüşonlu kaban 150 liraydı. Firma, ürünün defolu olduğu ve ellerinde bulunmadığı gerekçesiyle benim haberim olmadan paramı iade etti. Benzer bir ürün gönderilmesini istediğimde 50 lira fiyat farkı talep etmişlerdi. Emsal ürünü fiyat farkını vererek satın aldım ve konuyu mahkemeye taşıdım." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
tüketici mahkemesi internet alışveriş emsal karar

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