En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015575 -1,90 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039962 -0,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082930 -0,43 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,201912 -0,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022589 -0,36 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044915 -0,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,198440 -0,24 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027048 -0,24 İş Portföy Altın Fonu 0,032595 -0,23 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023280 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)