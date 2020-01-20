En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,46 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,104401 -0,72 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,224731 -0,58 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022519 -0,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030070 -0,44 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,172124 -0,40 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,402141 -0,34 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,173895 -0,34 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,081250 -0,31 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050793 -0,28 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,866691 -0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

