En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070322 1,66 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085596 1,36 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062574 1,29 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122624 1,19 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,418097 0,89 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,579654 0,72 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069620 0,71 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,087328 0,70 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,215827 0,66 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015703 0,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

