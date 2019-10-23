EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz sektörüne yönelik 2 önemli karara imza attı. Daha önce, EPDK’ya intikal eden başvuru ve ihbarlar çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; doğal gaz dağıtım sektöründe bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanılması suretiyle doğal gaz kaçaklarının kapatıldığı tespit edildi. Vakit kaybetmeden harekete geçen EPDK aldığı kararla dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale eden, tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan, tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikalarını iptal etti. SERTİFİKASI İPTAL EDİLEN FİRMALARIN FARKLI YOLLARLA SERTİFİKA ALMAYA ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ Ancak sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin veya bu kişilerde ortak veya çalışan olan kişilerin sertifika iptal tarihinden sonra dağıtım şirketlerine yeni sertifika başvurusunda bulundukları tespit edildi.

Bu nedenle, vatandaşların can güvenliğine tehdit oluşturan eylemleri yapanların belli bir süre piyasadan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere ve bu tüzel kişilerde ortak olan veya sertifikanın iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan çalışanlarına, sertifika iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yeni sertifika verilmemesi veya sertifika sahibi diğer firmalarda ortak ya da çalışan olarak istihdam edilmemeleri, sertifika sahibi kişilerin kendi firmasına ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu konuda engelli olmadıklarına dair yazılı beyan alması, sertifikası iptal edilen kişilerin EPDK tarafından tüm doğal gaz dağıtım şirketlerine bildirilerek, bu kişilerin sahada takibinin sağlanması, bu kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalarda ortak veya çalışan olarak istihdam edilip edilmediğinin Kurumca/dağıtım şirketince önceden tespit edilebilmesi amacıyla, başvuru esnasında bu kişilere ait TC Kimlik No/Vergi Kimlik No bilgilerinin beyan edilmesi karara bağlandı.