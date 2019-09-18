FİNANS

EPDK'den Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Shell Petrol AŞ hakkında, bayilere talep ettikleri akaryakıtı vermediği veya sınırlı miktarda verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

EPDK'den Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma

EPDK'den yapılan açıklamada, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kurumun, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından, 17 Eylül 2019'da Shell Petrol AŞ'nin, herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamasına rağmen bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. Shell Petrol AŞ ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır."

Açıklamada ayrıca tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmamasının akaryakıt piyasasının sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

KAYNAK:AA


Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı
Piyasaların gözü Fed faiz kararındaPiyasaların gözü Fed faiz kararında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Shell Petrol AŞ

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın bugün ki faiz kararında

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Benzin 7 liranın üzerine çıktı

7 liranın üzerine çıktı

Son dakika: BDDK’dan kredi açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü

Bir banka daha faizleri indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.