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Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 10:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte başlaması beklenen düğünlerin en önemli geleneklerinden olan altın satışlarında artış olacağını ifade etti. Özdinç, evlenecek çiftleri, düşük ayarlı Suriye altını ve sahte altın alımına karşı uyardı.

Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte uzun süre ertelenen düğünlerin başlaması beklenirken, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, altın alacak çiftlere önemli uyarılarda bulundu.

EVLENECEK ÇİFTLERE SURİYE ALTINI UYARISI

21 ayar olan ve Suriye altını olarak bilinen altının uzmanlar tarafından bile ayırt edilmesinin güç olduğunu dile getiren Özdinç, 22 ayarlı altın ile arasında ciddi fiyat farkı olduğunu ve hem kuyumcu esnafının hem de altın alacakların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

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"AYARI DAHA DÜŞÜK VE UCUZ"

DHA'da yer alan habere göre Sedat Özdinç, kentte 53 Suriyeli kuyumcu olduğunu ve bu esnafın genelde 21 ayar altın satışı yaptıklarını dile getirerek, "Suriyeli esnafımız Gaziantep'teki atölyelerden yapılmış olan bilezikleri satıyorlar. Bu tür bileziklere 21 ayar deniliyor ve 21 ayar olarak alınıp yine 21 ayar olarak satılıyor. Bu altınları genelde Suriyeliler satın alıyor. Ancak, fark etmeden alacak olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü piyasada bulunan bu altınlar düşük ayarlı olduğu için bizlerin sattığı altınlara göre daha ucuz.

altın

"MAĞDUR OLMAMAK İÇİN DİKKAT EDİN"

Altın alacak olanlar damga ve patent yazılarına dikkat etsinler. Bu damga ve patentte 21 ayar olduğu zaman 875, 22 ayar olduğu zaman 916 yazar. Özellikle başlaması beklenen düğün sezonunda çiftlerimizin mağdur olmaması için buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yine çok fazla sahte altın mağdurları var ve vatandaşların bu duruma düşmemek için mutlaka bildikleri ve güvendikleri adreslerden alışveriş yapsınlar" diye konuştu.

altın

"ALTINA YATIRIM YAPMA ZAMANI"

Sedat Özdinç, altın fiyatlarındaki düşüşün fırsat niteliğinde olduğunu da ifade etti. Özdinç, altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Altın her zaman güzel bir yatırım aracıdır. Altını vatandaşlarımız alsınlar. Evlenen çiftler özellikle altınlarını alsınlar ve ileriye dönük yatırım amaçlı düşünsünler. Yavaş yavaş normalleşme ile birlikte düğün sezonları da başlayacak. Bu sezonda altının gramı da düşmüşken tam yatırım yapma zamanı. Kuyumcu esnafı pandemi sürecinde iş yapmadı. Düğünler olmadı. Bu süreçte daha çok teknolojik hediyeleşmeler gerçekleştirildi. Her zaman şunu diyorum. Bugün on bin lira verilip alınan bir telefon bir yıl sonra yarı fiyatına dahi satılamaz. On bin liralık altın almış olsanız bir yıl sonra çok daha fazlasına satabilirsiniz. Altın uzun vadede her zaman kazandırır."

altın

"SEKTÖR HAREKETLENMEYE BAŞLADI"

Öte yandan kuyumcular ise pandemi sürecinde kontrollü normalleşme ile birlikte sektörde de hareketlenme başladığını ifade etti. Vatandaşların düşük ayarlı altınları ayırt etmelerinin zor olduğunu dile getiren esnaf, her zaman bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

altın

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Suriyeler uğraş yetmiyor birde sahte altınları ile uğraş
birileri diyordu bu suriyelilerin ülkeye ve milletimize çok faydaları olacak diyordu gercekdende faydaları saymakla bitmiyor allah razı olsun bunları ülkye getirenlerden işşallah getirenler giderkende yanlarında götürür bunları yoksa şimdi ekmegimize ortak oldular yarın vatanada ortak olacaklar bu daha iyi günlerimiz gibi saygılarımla
Arkadaşlar başkan 916 sayısını vermiş fakat insanımız sadece o numaraya baksın diye vermiş..işin asıl tarafı 916 nın ismi kuyumculukta MİLYEM diye geçer..herhangi bir kuyumcuya girdiğinizde bu altın kaç milyem diye sorun onun sizi dolandırma imkanı %10 na düşer..bu TÜRK KUYUMCULARDA da aynıdır..kuyumcuların çoğu dolandırıcılıkla bu işi yaparlar..Milyem: 1 kilo 22 ayardaki bileziğin içindeki saf altın gramıdır.. yanı 916 gram külçe altın gerisi karışımdır..satarken saf altın fiyatından satılır bozdururken ise içindeki milyeminden bozarlar..
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