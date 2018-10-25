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Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, fırsatçıların kabusu olacak bir sistemi devreye sokuyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni bir mobil sistemin devreye gireceği ve fiyat spekülatörü fırsatçıların tek tuşla ihbar edilebileceği de açıklandı.

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Ticaret Bakanı Pekcan haksız yapılan fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamasında “5 bin 80 firmada toplam 75 bin 943 ürün denetlendi. 328 firmanın 6 bin 344 ürününde fiyat artışı, 1.529 ürünün de etiketlerinde oynamalar tespit ettik” dedi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni bir mobil sistemin devreye gireceği ve fiyat spekülatörü fırsatçıların tek tuşla ihbar edilebileceği de açıklandı.

Döviz kurlarını bahane ederek, ürün fiyatlarında astronomik artışlar yapan spekülatörlerle mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler, ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın son bir ay içinde gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyatla satışa sunulan veya etiketleri değiştirilen 8 bine yakın ürün tespit edildi. Fiyat spekülatörlüğü yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 328 firmaya cezai yaptırım uygulandı. TBMM’de Akşam gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekiplerin, fiyat spekülatörlerine karşı 5 bin 80 firmada inceleme yaptığını, bu çalışmada 75 bin 943 ürünün tek tek denetlendiğini söyledi.

VATANDAŞTAN ŞİKAYET YAĞIYOR

Spekülatör ve fırsatçılara yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şu bilgileri verdi: “Haksız fiyat artışlarıyla ilgili çok sayıda şikayet aldık. ALO 175 Çağrı Merkezine de, fahiş fiyat uygulamasına ilişkin 45 bin 362 adet başvuru yapıldı.”

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı mobil sistemi fiyat spekülatörü döviz kuru

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