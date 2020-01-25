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Gram fiyatı 300 TL’yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL’ye kadar yükselmesinin nedeninin döviz kurunda yaşanan artıştan yaşandığını ifade ederek, “Altının gramı hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda 300 TL’nin üstüne çıkan ve sonrasında 290 TL’ye kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçti. Dün kapanan piyasalarda altın gram fiyatı 300 TL’den kapattı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ise gram altın Denizli’de 301-302 TL’den alıcı buluyor.

Altındaki yaşanan fiyat artışını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Başkan Yıldırım, artışın devam edeceğini öne sürdü. Fiyat artışını tetikleyen en büyük etkenin döviz kurunda yaşanan artış olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, altının gram fiyatının önümüzdeki günlerde 310 TL seviyelerine kadar çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Başkan Yıldırım, “Geçen hafta içinde bir miktar geri gelmiş olan altın ONS’un yükselmesi aynı zamanda Amerikan Doları’nın 5,95 seviyelerine gelmesiyle beraber, bugün itibari ile tekrar 300 seviyesini yakaladı ve şu anda 300,25 seviyelerinde, muhtemelen Pazartesi günü 301 TL, 302 TL civarında bir açılış yapacaktır. Bugün malum hafta sonu olduğu için piyasalar kapalı, altının biz daha öncede söylediğimiz gibi 295 TL, 294 TL seviyeleri alım için güzel bir seviyeydi tekrar bu noktalardan alınıp, 305 TL, 308 TL seviyelerinden satılabilirdi. İlk etapta altın tekrar 305 TL seviyelerine daha sonra 308 TL ile 309 TL seviyelerine gelerek belki orada bir düzeltme yaparak, tekrar bir 300 TL seviyelerine oturacaktır. Ama altın en nihayetinde daha öncede hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

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