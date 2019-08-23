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Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.

Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Hazineye ait taşınmazlar, sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına 20 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

Kiraya verilecek Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri olacak.

Bu tebliğ kapsamında yapılacak kiraya verme işlemlerinde geçici ve kesin teminat alınmayacak. Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, kontrol ekibinin uygun görüşü ve idarenin izni ile Hazine taşınmazları üzerinde sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları ile tarımsal üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı, topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar yapılabilecek.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşları; kiraya verilen taşınmazları, bizzat işletebilecekleri gibi bünyesinde bulunan kooperatiflere, birliklere, üst kuruluşlara ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerine, Bakanlıkça izin verilmek suretiyle işlettirebilecek.

Ancak bu durumda cari yıl kira bedeline ilave olarak düzenlenecek kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde 50'sinin Hazineye ayrıca ödenmesi gerekecek.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu ve yeniden bedel belirlenmek suretiyle Bakanlık izni ile uzatılabilecek.
Ayrıca, kiraya verilen taşınmaz, sözleşme sonunda eski haline getirilecek.

Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaç dışında ayrılan yerler ve Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar ise kiraya verilemeyecek.

Bu tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazineye ait taşınmazlar, resen veya talep üzerine idarece belirlenecek ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler valiliklerce Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık, kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazları, idarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan edecek.

Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına duyurulmak üzere ilgili tarım idaresine de ayrıca gönderilecek.

Öte yandan ilan edilen taşınmazlar, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilecek ve ilan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede de uygun görülen vasıtalarla duyurulacak.

İlan edilen taşınmaz için bir başvuru olması halinde, başvuruda bulunan kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik veya bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenecek.

Birden fazla başvurunun olması durumunda ise yapılacak artırmada en yüksek katılım bedelini teklif eden tarımsal amaçlı kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik ya da bunların üst kuruluşu hak sahibi olabilecek.

Bakanlık, tebliğ sayesinde tarımsal üretimlerin kooperatifler eliyle daha organize yürütülmesini teşvik edecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hazine resmi gazete

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