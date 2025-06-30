Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor! Fiyatlar tamamen değişecek, tiryakilere ve araç sahiplerine kötü haber...

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından akaryakıttan sigaraya kadar pek çok kaleme zam gelecek. Özel Tüketim Vergisi'nde oranların değişmesi ile etiketlerde de zamlar yerini alacak. Yılın ilk beş ayında belirlenen verilere göre sigaraya uygulanacak ÖTV’de yüzde 12,92 oranında artış kesinleşti. Haziran enflasyonunun belli olmasının ardından bu oran yüzde 14’e yaklaşacak.

SİGARAYA 8 LİRA ZAM!

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon oranı ile beraber oluşan fark ile sigaraya 5 liradan 8 liraya kadar zam bekleniyor. Yılın ilk yarısında dönem dönem zam gelirken ilk yarının tamamlanması ile yeni bir zam geliyor.

ALKOLE DE ZAM GELECEK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkole de zam geleceğini ifade etti. Açıklanacak enflasyon verisine göre tahminlerde bulunduklarını ifade eden Dündar, "Biraya 20 TL, diğer alkollü içkilere ise yüzde 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda akaryakıtta da zam bekleniyor. Orta Doğu gerilimleri nedeniyle indirimler ve zamlar ile tabelalar sık sık değişmişti. Yeni bir zam ise ÖTV oranlarındaki değişimden dolayı gelecek. Araç sahiplerini üzecek bu zam için ise tahminler yapılmaya başlandı.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞECEK

Ekonomist İris Cibre, 3 Temmuz'da ÜFE rakamının beklenildiği şekilde yüzde 1,5 seviyesinde açıklanması halinde 4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatlarına yapılacak zamları aktardı.

Akaryakıt grubuna yapılması beklenen zamlar şu şekilde:

