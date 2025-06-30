Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 25 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliklerin 30 Haziran'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Ülke genelindeki binaların enerji performansını ölçen ve sınıflandıran, Binalarda Enerji Performansı Yazılımında (BEP-TR) köklü değişiklikler içeren yeni düzenlemeyle mevcut metodoloji güncellenirken binaların daha enerji verimli tasarlanması ve inşa edilmesi planlandı.

Düzenleme sayesinde binaların yüzde 40 daha enerji verimli olması, Türkiye'nin enerji ithalatının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine katkı sunulması hedefleniyor.

Yeni binaların enerji verimliliğinde önemli bir artışın hedeflendiği düzenleme kapsamında gelişen teknoloji ve standartlar doğrultusunda metodolojiler yenilenirken referans değerler güncellendi.

Bina bazlı rüzgar enerji sistemlerinin bina enerji performans hesaplamalarında yer alması sağlanırken uygulanacak zorunlu ısı yalıtım değerleri, değişen iklim verilerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre yeniden düzenlendi.

DÜZENLEME, BUGÜNDEN İTİBAREN RUHSAT ALACAK BİNALARDA GEÇERLİ OLACAK

Düzenleme kapsamında verileriyle hesaplama yapılan meteoroloji istasyonlarının sayısı 84'ten 730'a çıkartıldı. Böylelikle binaların konumuna göre daha doğru ve hassas enerji hesaplamaları yapılması sağlanacak. Düzenleme, bugünden itibaren ruhsat alacak binalarda geçerli olacak.

BİNANIN BULUNDUĞU BÖLGEYE GÖRE ISI YALITIM KALINLIKLARI GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeyle bina tasarımları daha enerji verimli olacak şekilde yapılacak, bunun için bina kabuğundan mekanik sistemlere ve yenilenebilir enerjiye kadar bir dizi aktif ve pasif önlem alınacak.

Binanın bulunduğu bölgeye göre ısı yalıtım kalınlıkları güncellenirken daha sıkı uygulanacak kriterler, malzeme seçiminden tasarım süreçlerine kadar birçok alanda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin ön plana çıkmasını teşvik edecek.

Yeni yapılacak tüm binalar, Avrupa Birliği enerji limitleriyle uyumlu hale getirilirken bu sayede yılda 3 bin gigavatsaat enerji tasarrufu, 610 bin ton karbondioksit (CO2) eş değerinde emisyon azaltımının sağlanması hedefleniyor.

"ISITMA VE SOĞUTMA GİDERLERİ DÜŞECEK"

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, AA muhabirine, yeni uygulamayla binaların daha enerji verimli tasarlanmasının ve inşa edilmesinin planlandığını belirterek, değişikliklerle ısı yalıtımı ve binaların enerji performansı arasındaki uyumun arttığını söyledi.

Eruslu, "Güncelleme sayesinde aynı binanın yeni yönteme göre hesaplanan enerji performansının önceki yönteme göre yaklaşık yüzde 40 daha verimli olması hedefleniyor. Özetle yeni yapılacak binaların asgari enerji performansının üst seviyelere çıkarılmasına odaklanılıyor." dedi.

Önceki standartlarda sadece ısıtma amaçlı enerji tüketimlerine yönelik sınırlamaların uygulandığını anımsatan Eruslu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık binalar, ısıtma ve soğutma ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanacak. Söz konusu revizyonla tüketicilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin düşmesinin yanı sıra yeni inşa edilecek daha az enerji harcayan çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomimiz de kazanacak. Yeni düzenlemeden daha iyi sonuç alabilmek için meteorolojik veri altyapısının güçlendirilmesi önem taşıyordu. İşte bu noktada daha önce 84 meteoroloji istasyonundan alınan verilerle yapılan hesaplamalar, yeni düzenlemeyle 730 civarındaki istasyonun verileriyle gerçekleştirilecek."

"5 YILDA ÜLKE EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLAR KATKI SUNACAK"

Emrullah Eruslu, yeni düzenlemenin enerji ihtiyacı hesaplamalarının doğruluğunu önemli ölçüde artıracağını belirterek, "Rüzgar enerjisi sistemlerinin Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) dahil edilmesi, yeşil enerji yatırımlarını daha cazip hale getirecek. Yeni binalarda ortalama enerji tüketimi azalacak, çevreye duyarlı ve enerji verimli yapılaşmanın önü açılacak." şeklinde konuştu.

Yeni standartla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağlanmış olacağını dile getiren Eruslu, "Yapılaşmanın ortalama hızda sürmesi ve ülkemizde hiç yenileme yapılmaması durumunda bile sadece 5 yılda (2030 sonu) sağlanacak verimlilikle ülke ekonomisine katkı yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşacak." dedi.

Eruslu, daha nitelikli ve daha kalın yalıtım malzemeleri ile kaplamalı çift cam veya üçlü cam kullanımının artmasını beklediklerini kaydederek, atılan tüm bu adımların enerji verimliliği noktasında çok değerli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

"BİNALAR HEM ISITMA HEM SOĞUTMA İHTİYACINA GÖRE TASARLANACAK"

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü de yeni düzenlemedeki en belirgin değişikliğin ısı yalıtım standardında yaşandığını belirterek, artık binaların "TS 825" standardındaki ısı yalıtım seviyelerine sahip olması gerektiğini söyledi.

Bina ısı yalıtımındaki gerekliliklerin çok daha ileri seviyeye taşındığını dile getiren Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin eskiden İstanbul'daki bir binaya 5-6 santimetre taş yünüyle ısı yalıtımı yapılması yeterken şimdi 8-9 santimetre yapılması gerekiyor. Ayrıca sadece ısıtmada yıllık enerji ihtiyacına yönelik hesaplama ve kurallar varken yeni standartla soğutmada da hesaplama ve kurallar getirildi. Yeni standartla binalar, sadece ısıtma ihtiyacına göre değil hem ısıtma hem soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak."

"UZUN VADEDE NET SIFIR ENERJİLİ BİNALAR HEDEFİNE ULAŞABİLİRİZ"

Binalar için tasarlanacak rüzgar enerjisi sistemlerinin artık Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında tanımlanabileceğini kaydeden Ünlü, genel itibarıyla olumlu buldukları bu yönetmeliğin 3 ila 5 yılda bir güncellenmesi gerektiğini anlattı.

Ünlü, çıtanın makul sürelerde yukarı doğru çekilmesiyle uzun vadede net sıfır enerjili bina hedefine ulaşılabileceğinin altını çizerek, "Değişiklikler sayesinde binalarda enerji verimliliği artırılmış ve karbon salımı azaltılmış olacak. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık 3'te 1'inin sebebi olan binaların karbon ayak izinin azaltılmasıyla iklim değişikliği ile mücadelede önemli mesafe katedilecek." diye konuştu.

"HEDEFLERE ULAŞILMASINDA KRİTİK ROL OYNAYACAK"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ndeki yeniliklerin Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlama açısından kritik rol oynayacağını söyledi.

Yeniliklerin daha detaylı ve hassas enerji hesaplama metodolojisi sunacağının altını çizen Ekiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güncellenen metodolojiyle bina tasarımlarında enerji verimliliği daha etkin şekilde dikkate alınacak. Bu sayede enerji sınıflandırmaları daha gerçekçi olacak ve tasarımdan uygulamaya kadar süreçler enerji tasarrufu odaklı ilerleyecek. Bu adımı 'neredeyse sıfır enerjili binalar hedefi' doğrultusunda önemli bir eşik olarak görüyorum. Enerji verimli ve yeşil binaları her platformda destekliyor, şirket olarak da bu konuda önemli projelere imza atıyoruz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır