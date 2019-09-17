FİNANS

İBB, Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Medya AŞ personel alım ilanına çıktı. Verilen ilana göre İBB, kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, haber editörü, yazar ve kurgu operatörlüğü gibi farklı alanlarda eleman alacak. Başvuru süreci başladı ve 20 Eylül 2019'da sona erecek.

İBB, Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ, işe alım ilanı yayınladı.

Medya AŞ'ye alınacak personel alımının duyurusu şirketin sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

"Takım arkadaşları arıyoruz" başlığıyla verilen ilanda, "İstanbul Dijital Medya AŞ'nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven arkadaşlar arıyoruz." denildi.

Başvuru sürecinin başladığı ve 20 Eylül 2019'da sona ereceği vurgulanan ilanda, kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, haber editörü, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü gibi alanlarda personel alınacağı belirtildi.

Ayrıca işe alınacak kişilerle ilgili detayların www.medya.istanbul adresinde yer aldığı kaydedildi.

KAYNAK:AA

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Saldırılar fiyatları arttırdı! Saldırılar fiyatları arttırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi grafik tasarım sanat yönetmeni haber editörü kurgu operatörlüğü

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Mahkemeden konut kredilerine yönelik emsal karar

Mahkemeden konut kredilerine yönelik emsal karar

Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Suudi Arabistan’daki saldırılar altın fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı esnafı konuştu

Saldırılar fiyatları arttırdı!

Rahmanlar Barajı için geri sayım

Yüzde 80'e ulaştı! Dev projede sona yaklaşıldı

E.ON'un Innogy'yi satın almasına AB onayı

Dev şirketin satın almasına onay

Denizden hamsi fışkırdı, fiyatlar 10 liraya düştü

Denizden fışkırdı, fiyatlar 10 liraya düştü

Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine 'durdurma' kararı

Mahkemeden konut kredilerine yönelik emsal karar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.