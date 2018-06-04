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Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız ve yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız" açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 bin polis ile 10 bin bekçi alınacağını ayrıca korucu sayısının da 5 bine çıkarılacağını söyledi. Bunun yanında sistemi iyi koruyan koruculara subay olma şansının tanınacağını bildirdi.

AA'nın editör masasına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelecek dönemde sistemi iyi koruyan koruculara subay olma şansının verileceğini açıklarken ayrıca 16 bin yeni polis ve 10 bin bekçinin de istihdam edileceğini bildirdi.

16 BİN POLİS 10 BİN BEKÇİ

Soylu: "Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."

KORUCULARA SUBAY OLMA HAKKI

Soylu: "Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. 5 bin güvenlik korucumuzun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacak. Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak"

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süleyman soylu İçişleri Bakanlığı

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