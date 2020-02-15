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IMF'den koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki iki hafta çok önemli

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.02.2020 02:34 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak." dedi.

IMF'den koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki iki hafta çok önemli

Almanya'da 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda "Küresel Ticarette Beklentiler" konulu panelde konuşan Georgieva, "düşük verimliliğin", "düşük ekonomik büyümenin" ve "düşük enflasyonun" dünya ekonomisini sürükleyen faktörler olduğunu söyledi.

Georgieva, bugün dünyada "belirsizliğin" normal bir duruma dönüşmek üzere olduğunu ifade ederek IMF’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında nasıl yayıldığı da dahil olmak üzere belirsizlik kaynaklarını yakından izlediğini belirtti.

Kovid-19'un, 2003'deki SARS salgınının ekonomik etkisiyle karşılaştırıldığına dikkati çeken IMF Başkanı, Çin ve dünya ekonomisinin de değiştiğini ve Çin’in 2000'lerin başında küresel ekonomiden sadece yüzde 8 pay alırken bugün bunun yüzde 19’a yükseldiğini hatırlattı.

"KÜRESEL EKONOMİYİ KORUMAK İÇİN KOORDİNELİ ÖNLEMLERİ KABUL ETMEMİZ GEREKECEK"

Georgieva, Çin’deki fabrikaların gelecek haftalarda açılacağına işaret ederek, "Koronavirüs hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra küresel ekonomiyi korumak için koordineli önlemleri kabul etmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş ekonomik büyümenin ortasında koronavirüsün gerçek etkisinin bilinmediğini vurgulayan Georgieva, maliye bakanlarının ve merkez bankalarının belirsizliği gidermek için toplanmalarını umduklarını kaydetti.

IMF'nin 22-23 Şubat’ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda söz konusu salgının ekonomik etkisini gündeme getirmesi bekleniyor.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu, IMF, Kristalina Georgieva, koronavirüs, coronavirüs,

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