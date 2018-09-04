İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yıl sonuna kadar bir dizi çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda İnteraktif Vergi Dairesi içinde ilk defa vatandaşa hizmet olarak sunulan 35 hizmete 2018 yılı sonuna kadar 30 yeni hizmet ilave edilerek toplamda 65 yeni hizmete çıkarılacak. Bunun için en az 500 bin evrakı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden almak için çalışmalar devam edecek. Ayrıca Engellilik Vergi İndirimi Sistemi’yle engelli vatandaşların vergi indirimiyle ilgili işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesi sağlanacak.

SORULARA HIZLI YANIT

ALO 189 olan Vergi İletişim Merkezi’nde, telefon aracılığıyla gelen vergiyle ilgili sorulara hızlı yanıt verilmeye, ihbarların tek merkezden alınmasına, internet vergi dairesi, e-beyanname ve e-hizmetlerle ilgili danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilecek.

500 BİN EVRAK ONLINE ALINACAK

Akşam Gaztesi'nin haberine göre, başkanlık mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde de bir dizi çalışma yapacak. Bu kapsamda 28 Şubat 2018’de açılan İnteraktif Vergi Dairesi içinde ilk defa vatandaşa hizmet olarak sunulan 35 hizmete 2018 yılı sonuna kadar 30 yeni hizmet ilave edilerek toplamda 65 yeni hizmete çıkarabilmek ve en az 500 bin evrakı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden almak için çalışmalar devam edecek.Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin elektronik ortamda alınması için gerekli çalışmalar tamamlanacak.

