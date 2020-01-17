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  4. İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en geniş araştırmacı kadrosuna sahip araştırma şirketlerinden Ipsos Türkiye'nin CEO’su Sidar Gedik, 2020 yılında yeni nesil ürün ve hizmetlerle büyümeye devam edeceklerini vurguladı ve "2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu" dedi.

İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Türkiye’nin en geniş araştırmacı kadrosuna sahip araştırma şirketlerinden Ipsos Türkiye'nin CEO’su Sidar Gedik, 2020 yılında yeni nesil ürün ve hizmetlerle büyümeye devam edeceklerini vurguladı ve "2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu" dedi.
İpsos Türkiye tüm çalışanlarıyla Antalya’da düzenlediği toplantıda, şirketin 2019 yılı değerlendirildi ve 2020 planları paylaşıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Ipsos Türkiye, diğer Ipsos şirketleri arasında Avrupa ve Ortadoğu Bölgesinde büyümeyi sürdüren ülkelerin başında geliyor. 2020 yılında da şirket ülke sınırlarını aşan yeni nesil ürün ve hizmetleriyle büyümeye devam edecek" denildi. Ipsos’un Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Shane Farrell da toplantıya katılan global konuklar arasında yer aldı.
Toplantıda konuşan Gedik şunları söyledi:
"Bizim işimiz bir takım oyunu ve biz kendimize 'oyunu değiştirenler' diyoruz. Her yıla oyunu hakkıyla oynamak ve başarmak için başlıyoruz. 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu. Yıla başlarken 'bir olacağız' dedik, birlik olduk, birbirimize tutunduk ve her zamanki gibi tüm bu güçlüklerin üstesinden geldik. Bir sene önce bu zamanlarda, eksiksiz bir özgüven ile, 2019'da gücümüze güç katacağız dedik ve gerçekten de muazzam bir yıl yaşadık. Bu başarıda her bir Ipsoslunun ayrı ayrı önemli katkıları var, tekrar tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 2020 bizim için yeni şeyler söyleme zamanı olacak. Veri toplamadan raporlamaya kadar tüm süreçlerimizde yenilik yapmanın yanı sıra yeni ürünlere hayat verme yılı olacak. Yeni yılda da 'bunu sadece Ipsos başarabilir' denilecek şeyleri gerçekleştirmeye ve bunun getireceği mutluluğu kucaklamaya hazırız.”

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