İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır." dedi.

Paçacı, düzenlediği basın toplantısında, 2020'de uygulanacak asgari ücretin tespiti için görüşmelere başlandığını anımsattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paçacı, komisyonun oluşumu ve işlemesinde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi standartlarının dikkate alınmadığını savundu.

Uygulamada komisyondaki son sözün hükümete ait olduğunu dile getiren Paçacı, hükümetin kendi içinde önceden belirlediği asgari ücret miktarını göstermelik görüşmeler sonucunda açıkladığını ve bu karara itiraz edilemediğini ileri sürdü.

İşçi ve işveren temsilcilerinin karara karşı herhangi bir yaptırımının söz konusu olmadığını iddia eden Paçacı, "Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret rakamını bildirmekte, ilgili bakan da bunu deklare etmektedir. Komisyon görüşmeleri ise topluma karşı sergilenen bir tiyatro oyunu niteliğinden öteye geçmemektedir. Göstermelik olarak yapılan bu asgari ücret görüşmeleri, devlet ciddiyetine ve sosyal devlet kavramına ters ve yakışıksız kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.