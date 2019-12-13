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İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır." dedi.

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır." dedi.

Paçacı, düzenlediği basın toplantısında, 2020'de uygulanacak asgari ücretin tespiti için görüşmelere başlandığını anımsattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paçacı, komisyonun oluşumu ve işlemesinde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi standartlarının dikkate alınmadığını savundu.

Uygulamada komisyondaki son sözün hükümete ait olduğunu dile getiren Paçacı, hükümetin kendi içinde önceden belirlediği asgari ücret miktarını göstermelik görüşmeler sonucunda açıkladığını ve bu karara itiraz edilemediğini ileri sürdü.

İşçi ve işveren temsilcilerinin karara karşı herhangi bir yaptırımının söz konusu olmadığını iddia eden Paçacı, "Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret rakamını bildirmekte, ilgili bakan da bunu deklare etmektedir. Komisyon görüşmeleri ise topluma karşı sergilenen bir tiyatro oyunu niteliğinden öteye geçmemektedir. Göstermelik olarak yapılan bu asgari ücret görüşmeleri, devlet ciddiyetine ve sosyal devlet kavramına ters ve yakışıksız kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cihan Paçacı, asgari ücretin belirlenmesi yönteminin demokratik olmadığını savundu.

Asgari ücret üzerinde, asgari ücretin yarısı kadar vergi ve kesinti yükü bulunduğuna dikkati çeken Paçacı, bu yükün kayıt dışı istihdamın kamu eliyle artırılması sonucunu doğurduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülke olduğunu belirten Paçacı, asgari ücretin tespitinde esas alınan, özellikle enflasyon kriterinin irdelenmesinde de fayda bulunduğunu vurguladı.

'ASAGRİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR'

Parti olarak asgari ücret tespitinde insanca yaşama kriterlerinin dikkate alınması gerektiğine inandıklarının altını çizen Paçacı, şunları kaydetti:

"Asgari ücret mutlak surette vergiden muaf tutulmalıdır. Ayrıca asgari ücret tespitinde kullanılan, enflasyon kriteri hesaplama yöntemi değiştirilmelidir. TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı değil, asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacak Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) üzerinden asgari ücrete zam yapılmasını öngörmekteyiz.

2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net olarak ise 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İyi Parti Paçacı

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
gelirsen iktidara yaparsın o zaman.
muhalefet partisinin amacı bu zaten iktadara kendi fikirlerini doğru gördüklerini söylemek. onlarda koyun mu olsun?
Bende televizyonun karşısından diyorum ki 4500 tl den aşağıdaki kurtarmaz. Söylemesi kolay. 2650 tl yapın işsizlik bir yılda % 30 un üstüne çıkar. 2020 tl asgari Ücretle zor geçinen işçi hazırki işinden de olur!
işçi kazanırsa ülke büyür zenginleşir !!!!
BİRLİK BERABERLİK YOK ZİHNİYET AYRILIĞI ÇOK !!!! ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYENDEN BAŞLA MECLİSTEKİ EN ÜST BAKANLAR CUMHUR BAŞKANLARI ; HANGİ BİRİ O MAAŞLARI HAK EDİYOR !!!!
30000 TL MAASI OLAN AVUKATA HAKKINI SAVUNDUĞU İÇİN KOYDUKMU DİYEN BİR HALKIMIZA 1000 TL VERSELER SUSAR BUNADA ŞÜKÜR DERLER !!!!
ÖNCE DEVLET DEVLET OLACAK BAŞLARDAKİ NAMUSLU ADALETLİ ŞAHSİYETLER OLACAK ! SORA ÜLKE İÇİN VATANDAŞLARI İÇİN İŞVERENLERE DESTEK OLACAK ARKALARINDA DURACAK İŞVERENLERDE İŞÇİSİNİ ZENGİN EDECEK SORADA ÜLKE OTOMATİK OLARAK BÜYÜYECEK !!!!!!!!
@volcano1144 iktidarlar cevresini değil halkı mutlu etmek için iktidar olurlar halk dini referansla oy vermek yerine yaptıkları yapmadıklarına göre oy verse daha secildiği ilk dönenden sonra değişmesi gerekirdi içerde beceriksiz dışarda beceriksiz halk gerceklere göre oy vermeli muhafazakar secmen bu ülkede yaşamıyormu ülke battığında kesin muhafazakarıda milliyetciside cumhuriyetciside sosyal demokratı sosyalistide bataçak kimse kurtulmaz bu bataklıktanşayan iktidar iyi yönetirse herkes kazanır herkesin kazanaçağı iktidarıda halk oluşturur yeterki aklını başına alsın cetelere karışmasın
hayirdir sen neden rahatsiz olsun asgari ücretin artmasından
@volcano1144 ulan eşşek beyinli vergiden muaf ne demek devlete vereceği verginin yarısını işçiye ver diyor kazma bir bilginiz yok laf olsun dıye yorum ve konuşmalar bu kafada yaşamanız mucize devlet vergisinden feragat etsin
@toprak3380 senin tuzun kuru görki kimin torpliyler bir yere girdin ama asgari ücretle çalışanın işi zor heleki seni gibi vatandaş olsugunu sananlar oldukça!
Ne olmasini istiyon gardes adam teklif sunmus olmasinmi?
kusuratlar nedir ya 3000 TL. yap gitsin
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