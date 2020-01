Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019064 -0,07 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554704 -0,05 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 165,881853 -0,04 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238673 -0,01 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221996 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022927 -1,16 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016476 -0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060085 -0,05 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,516423 -0,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,322765 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032191 -0,90 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083170 -0,72 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 73,443168 -0,70 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112169 -0,60 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021731 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204844 -0,80 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,829405 -0,27 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,184838 -0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031621 -0,22 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,516872 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,168429 -0,31 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,235038 -0,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,349519 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,485108 -0,02 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,088970 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041248 -0,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,069929 -0,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028515 -0,32 Ak Portföy Altın Fonu 0,065900 -0,29 HSBC Portföy Altın Fonu 2,490525 -0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)