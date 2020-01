Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,779017 -0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,552861 -0,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221248 -0,31 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,139208 -0,17 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 165,637226 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025765 -0,39 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,318486 -0,34 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654510 -0,12 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,678821 -0,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,805019 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062814 -3,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106859 -2,79 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054189 -2,72 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,970785 -2,67 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120548 -2,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,906738 -1,70 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,781004 -1,67 HSBC Portföy Değ. Fon 99,582685 -1,45 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085887 -1,37 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048649 -1,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,283680 -3,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,255638 -2,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,667641 -1,68 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,779562 -0,49 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653693 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)