Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,911904 -0,36 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038747 -0,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064321 -0,07 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057896 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016401 -3,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,659393 -0,03 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060517 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063369 -1,06 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030231 -0,65 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057766 -0,56 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 71,227055 -0,48 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031720 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086259 -0,37 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,065566 -0,34 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,139422 -0,33 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,058732 -0,20 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048769 -0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,297722 -1,43 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,265944 -0,77 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,680216 -0,64 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,327133 -0,12 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,783776 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 26,962735 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)