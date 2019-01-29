FİNANS

Kenevir tarımı ile uğraşmak isteyenlere ‘izin’ uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, kenevir tarımı ile uğraşmak isteyen üreticilerin 1 Nisan 2019 tarihini geçirmeden izin için gerekli iş ve işlemleri başlatmaları gerektiğini söyledi.

Kenevir tarımı ile uğraşmak isteyenlere ‘izin’ uyarısı

Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, “29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü’ hakkındaki yönetmelik kapsamında ilimiz tüm ilçeleri ile birlikte ‘kenevir üretim’ sahası içinde olup; ayrıca izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilir.

GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI GEREKİYOR

Yetiştiricilik için müracaat edecek üreticilerimizin bahse konu yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine (İlçede kaymakamlık il de ise valiliğe); başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir yönetmelik ekinde yer alan (Ek-1) örneğine uygun başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 örneğine uygun taahhütname, üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS’ye uygun keşif raporu, nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin 10. maddesi gereği ‘Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevir, 2313 sayılı Kanun hükümlerine göre imha edilir ve konu adli mercilere intikal ettirilir’ denilmektedir. Bu kapsamda ‘kenevir tarımı ile uğraşmak’ isteyen üreticilerimizin ilgili mevzuata göre değerlendirilmek üzere 1 Nisan 2019 tarihini geçirmeden izin için gerekli iş ve işlemleri başlatmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için en yakın Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüğünün ilgili birimine başvurulabilir” dedi. KAYNAK:İHA

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyorAraç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
İşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkelerİşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı kenevir tarımı

En Çok Okunan Haberler

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

İşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler

İşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler

10 yıl sonra asgari ücrete zam yaptılar

10 yıl sonra asgari ücrete zam yaptılar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürücü kurslarına kota geliyor

Sürücü kurslarında yeni dönem!

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu seviyeye dikkat!

Benzin fiyatlarına indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

İşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler

İşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler

SGK yapılandırma borçlarını 28 Şubat’a kadar uzattı

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.