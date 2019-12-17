FİNANS

Kırsal kalkınma için "Uzman Eller Projesi"ne 100 bin lira hibe desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmaya katkı sağlamak, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek amacıyla 4 pilot ildeki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek

Kırsal kalkınma için "Uzman Eller Projesi"ne 100 bin lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe sağlanacak.

Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenerek bu faaliyetlerin uzman kişilerce yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde pilot bölge seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe verilecek.

Hibe, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, söz konusu okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacak.

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.

GİRİŞİMCİLERE 100 BİN LİRAYA VEREN HİBE

Başvuru yapacak girişimcilerin, daha önce söz konusu hibe programlarından destek almamış olması gerekecek.

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr) üzerinden yapacak.

Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren girişimciye 100 bin liraya kadar hibe verilecek.

Ödemenin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

Hibeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi'nden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapılacak.

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği verilmeyecek.

BAŞVURU SÜRESİ 40 GÜN

Hibeden yararlanmak için başvurular 5 iş günü sonra başlayacak ve 40 gün sürecek.

Destek ödemesi yapılacak projeler, illerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak "proje değerlendirme komisyonu" aracılığıyla belirlenecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
hibe Tarım ve Orman Bakanlığı resmi gazete

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kesin çevrelerinde ki insanlara apra yatiracakalr önce haber sonra peşkeş mevcut elinizdeki ciftciler aç yazıklar olsn
@boswerdimm senin o aç dediğin çiftçilerin hepsinde trilyonluk traktör trilyonluk jip var herkes saltanat peşinde
Yandaşlara torpillilere,milet vekilinden ilçe başkanına kadar yalakalık yapanlara oy için peşkeş çekilecek paramız....
öncede yaptınız. yandaşlara para akıttınız gerçek ihtiyaç lilar kaldı. benim tanıdığım biri var. ben asla iftira yalan gibi insani olmayan bir davranış da bulunmam.
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