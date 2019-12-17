Kırsal kalkınma için "Uzman Eller Projesi"ne 100 bin lira hibe desteği

Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde pilot bölge seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe verilecek.

Ayrıca, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenerek bu faaliyetlerin uzman kişilerce yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Tebliğle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe sağlanacak.

Hibe, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, söz konusu okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacak.

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.

GİRİŞİMCİLERE 100 BİN LİRAYA VEREN HİBE

Başvuru yapacak girişimcilerin, daha önce söz konusu hibe programlarından destek almamış olması gerekecek.

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr) üzerinden yapacak.

Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren girişimciye 100 bin liraya kadar hibe verilecek.