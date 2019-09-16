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Kırtasiye ürünlerinin yüzde 2,49'u güvensiz bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca, bu yıl 31 bin 870'i yerli, 172 bin 706'sı ithal olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin 130 okul kıyafeti denetlendi.

Kırtasiye ürünlerinin yüzde 2,49'u güvensiz bulundu

Ticaret Bakanlığınca, bu yıl 31 bin 870'i yerli, 172 bin 706’sı ithal olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin 130 okul kıyafeti denetlenirken, kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 2,49 olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2011'de kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranı 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen denetimlerde yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl denetlenen 115 bin 16 üründen 3 bin 598'i güvensiz bulundu.

Bu yılki denetimlerde, 31 bin 870'i yerli, 172 bin 706’sı ithal olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin 130 okul kıyafeti kontrol edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürününün 4 bin 59'unun yerli, bin 38'inin ise ithal olduğu belirlendi. Kırtasiye denetimleri sonucunda güvensizlik oranı yüzde 2,49 olarak tespit edildi.

Tekstil ürünlerinde herhangi bir güvensizliğe rastlanmazken, 380 ürün için firma sahiplerine, etiketlerdeki elyaf içeriği bilgilerinin uygunsuzluğunu düzeltmeleri için süre verildi.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Bakanlık tarafından ürün güvenliğinin sağlanmasında denetim faaliyetlerine ek olarak tarafların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine de önem veriliyor.

İç piyasa ve ithalat aşamasındaki ürün güvenliği denetimleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik ilk uygulama 2011'de başlatıldı.

Bu denetimlerde kırtasiye ürünlerinde kısıtlama getirilen azo boyar maddeler ve fitalatlar yönünden kontroller yapıldı.

Türkiye'de 2017'de tehlikeli kimyasallarla ilgili Reach Tüzüğü'nün ve Oyuncak Yönetmeliği'nin Avrupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesiyle denetimin kapsamı genişletildi.

2019 yılı için kırtasiye denetim sonuçları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünleri

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