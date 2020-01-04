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  4. Konkordato ilan eden Temsa ile ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Güzel haber alacaksınız

Konkordato ilan eden Temsa ile ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Güzel haber alacaksınız

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretimi durduran ve konkordato ilan eden Temsa için “Konu gündemimizde” dedi. ’Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak’ın üretimin durduğu Temsa konusunda destek isteğine Bakan Albayrak, “Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” mesajını verdi.

Konkordato ilan eden Temsa ile ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Güzel haber alacaksınız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak’a Temsa’nın son durumunu iletti.

"Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye’nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” talebine yanıt veren Bakan Albayrak, “Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” yanıtını verdi.

Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak’a sundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak TEMSA konkordato

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