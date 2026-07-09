30 milyon liralık dönüşüm: Eski cezaevi yeniden hayat buluyor

Sinop'un Durağan ilçesinde uzun yıllardır kullanılmayan eski cezaevi binası, tekstil üretim tesisine dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek yaklaşık 30 milyon liralık yatırım kapsamında en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında desteklenen proje, Durağan Belediyesi tarafından uygulanacak. Yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip modern tekstil üretim tesisi kurulacak ve teknik altyapısı tamamlanan tesis, ihale süreçlerinin ardından özel sektör yatırımcılarının işletmesine sunulacak.

ATIL BİNA ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Sinop Valiliğinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen törende, projenin protokol sözleşmesi Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı.

Vali Mustafa Özarslan, uzun yıllardır atıl durumda bulunan kamu binasının yaklaşık 30 milyon TL yatırımla modern bir üretim tesisine dönüştürüleceğini belirtti. Bin 100 metrekare kapalı alana sahip tesisin teknik altyapısıyla birlikte özel sektör yatırımcılarının hizmetine sunulacağını ifade eden Özarslan, proje sayesinde en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını söyledi.

Özarslan, yatırımın özellikle kadınlar ve gençler için yeni iş imkanları oluşturacağını, üretim kapasitesini artıracağını, özel sektör yatırımlarını teşvik edeceğini ve göçün azaltılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Üreten, istihdam oluşturan ve büyüyen bir Durağan hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımın ilçemize ve Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KADINLAR VE GENÇLER İÇİN YENİ İSTİHDAM ALANI

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ise ilçede sanayi işletmelerinin yetersizliği nedeniyle yaşanan istihdam sorununun bu projeyle azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Eraslan, "İlçede yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binasını proje ile tekstil üretim tesisine dönüştürerek, ilçe ekonomisine kazandırmış olacağız. Böylece ilçede uzun süredir hissedilen sanayi yatırımı eksikliği giderilerek, ilçenin üretim altyapısı güçlendirilmiş olacak. Yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin teknik altyapısı tamamlanarak, fason üretime hazır halde uygun bir yatırımcıya tahsis edilecek. Fason üretim modeliyle faaliyet gösterecek tesiste başta kadınlar ve gençler olmak üzere en az 100 kişiye doğrudan istihdam oluşturulacak. Bu da ilçemizde genç nüfusun üretime katılması ve büyükşehirlere yönelik göçün azaltılmasında önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

PROJENİN 15AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, projenin uygulanacağı eski cezaevi binasında incelemelerde bulundu. Başkan Ermiş, yıllardır atıl durumda bulunan binanın yeniden ekonomiye kazandırılarak ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kamu-özel sektör iş birliği modeliyle yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanan proje; kamu kaynaklarının üretime dönüştürülmesi, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve ilçede sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminin geliştirilmesi açısından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın üretim odaklı kalkınma anlayışının önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır