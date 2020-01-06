Maden sektörü, 2019’da 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, maden sektörünün 2019'u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını açıkladı.

Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, diğer sektörlere ham madde üretmesiyle 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunan maden sektörünün 2019'u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve doğal taş payının ise 1,864 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Dinçer, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de bulunduğunu dikkati çekerek, bunun yanı sıra 150 farklı türde de doğal taş çeşitliğinin olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 650 mermer çeşitliliğine sahip olduğu bilgisini paylaşan Dinçer, "Böylesine büyük bir zenginliği ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir noktada değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Türk madeni 197 ülkede kullanılıyor ve bundan sonraki amacımız pazarlarda derinleşmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ile metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini de hatırlatan Dinçer, bu tablonun değişmesi gerektiğini kaydetti.