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  4. Maden sektörü, 2019’da 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Maden sektörü, 2019’da 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer: - "Maden sektörü 2019’u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Doğal taşın bu rakam içindeki payı ise 1,864 milyar dolar" - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı yasanın sektöre dinamizm getirmesini bekliyoruz. Yeni maden yasası ile yarı kapasite ile çalışan tesislerin tam kapasite üretime geçebilecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, maden sektörünün 2019'u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını açıkladı.

Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, diğer sektörlere ham madde üretmesiyle 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunan maden sektörünün 2019'u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve doğal taş payının ise 1,864 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Dinçer, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de bulunduğunu dikkati çekerek, bunun yanı sıra 150 farklı türde de doğal taş çeşitliğinin olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 650 mermer çeşitliliğine sahip olduğu bilgisini paylaşan Dinçer, "Böylesine büyük bir zenginliği ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir noktada değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Türk madeni 197 ülkede kullanılıyor ve bundan sonraki amacımız pazarlarda derinleşmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ile metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini de hatırlatan Dinçer, bu tablonun değişmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2020'in ilk çeyreğinde çıkması planlanan yeni maden yasasına değinen Dinçer, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı yasanın sektöre dinamizm getirmesini bekliyoruz. Her şey planlandığı gibi giderse 2020 yılının ilk çeyreğinde sektör yeni yasası ile yoluna devam edecek. Biz, kanunun ceza öncelikli değil, uyarı öncelikli prensip üzerine kurulmasını, ruhsat iptallerinin de zorlaştırılmasını talep ediyoruz. İzin süreçlerinin kolaylaştırılmasının da sektörü canlandıracağına inanmaktayız."

Dinçer, yasanın çıkması halinde bugün yarı kapasite çalışan pek çok tesisin tam kapasite üretime geçebileceğini belirterek, sektörün hedeflerine ulaşması için her ay başka bir ülkeye ticaret heyeti organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

2019 yılı içinde 20 farklı ülkeye Türk maden ve doğal taşını tanıtmak için ticaret heyeti organizasyonları düzenlediklerinin vurgulayan Dinçer, 2020 yılında da bu heyetlere devam edeceklerinin bildirdi.

Dinçer, 2020'de, ABD'de bölgenin en büyük fuarı "Coverings The Global Tile and Stone Experience" katılacaklarını belirterek, "Bu organizasyona büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz çünkü işlenmiş doğal taşta hedef ve lider pazar Amerika. Ayrıca, İMİB, İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenecek olan 'Marmomac Stone, Design and Technology' fuarına da milli katılımla temsiliyet sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer

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