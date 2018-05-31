Markalar hızla büyüyor: Son 12 yılın en büyük artışı gerçekleşti

WPP ve Kantar Millward Brown tarafından her yıl yayınlanan ‘Dünyanın En Değerli 100 markası’ (BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands) listesinin 2018 sonuçları paylaşıldı. Markaların gücü adınaBu yıl 13’üncüsü yayınlanan listede dünyanın en değerli 100 markasının toplam değeri 2017 yılına göre yüzde 21 yani 750 milyar dolar artarak 4.4 trilyon dolara yükseldi.

12 YIL İÇİNDEKİ EN BÜYÜK ARTIŞ



Bu son 12 yıl içindeki en büyük artış oldu. Listedeki 100 markanın yüzde 56’sı teknoloji şirketlerinden oluşurken, teknoloji şirketlerinin marka değeri son 12 yılda tam yüzde 353 artarak 1.6 trilyon dolara ulaştı. İlk 10’da yer alan 8 şirket teknoloji alanından gelirken, listenin ilk 6 sırasında da sadece teknoloji şirketlerinin bulunması dikkat çeken detaylardan. İlk 10’da Çin menşeli markaların sayısı ise ilk kez ikiye çıktı.

GOOGLE İLK SIRADA



45 ülkede 100 binden fazla markayı kapsayan ve dünyanın önde gelen global marka değer platformu tarafından hazırlanan listede markaların pazarlama yatırımları, hissedar yatırımları ve iş performansı dikkate alındı. Listenin ilk sırasında yine teknoloji devi Google var. Google’ın marka değeri yüzde 23’lük artışla 302 milyar dolara ulaştı. Apple, yüzde 28 artışla 300 milyar dolarlık marka değerine sahip oldu ve yine listenin ikinci sırasında yer aldı. Üçüncü sıradaysa ABD’li e-ticaret devi Amazon var. Geçen yıla göre marka değerini yüzde 49 arttıran Amazon, 207 milyar dolarlık değeriyle Microsoft’u üçüncülük koltuğundan etti ve geçtiğimiz yıla göre bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yükseldi. 200 milyar dolarlık değeriyle dördüncü sıraya gerileyen Microsoft’un ardından 178 milyar dolarlık değeriyle listeye 5’inci sırada giren Çinli Tencent oldu. Online oyunlar, uygulamalar, mesajlaşma hizmetleri ve online ödeme sistemleri odaklı Çinli teknoloji şirketi Tencent bir basamak yükseldi ve beşincilik koltuğunu Facebook‘tan aldı.