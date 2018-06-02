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Mehmet Şimşek'ten Moody's cevabı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığı ve düşürebileceği belirtilen kredi derecelendirme Moody's'in hamlesine yönelik olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimşek sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajda piyasalarla ilgili atılan adımları paylaştı.

Mehmet Şimşek'ten Moody's cevabı!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından izlemeye alındığını ve Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayan Şimşek, atılan adımları özetlediği mesajında şu ifadelerle Moody's'e cevap verdi:

"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"

  • sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası

  • Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması

  • Politika karışımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)

  • Seçim sonrası reformların hızlandırılması

mehmet simsek

MOODY'S'TEN TÜRKİYE KARARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu. Moody’s’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin “Ba2” seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye’nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

Moody’s, 8 Mart’ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürmüş ve not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek moody's kredi

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