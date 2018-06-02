Mehmet Şimşek'ten Moody's cevabı!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından izlemeye alındığını ve Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayan Şimşek, atılan adımları özetlediği mesajında şu ifadelerle Moody's'e cevap verdi:

"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"

sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası

Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması

Politika karışımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)

Seçim sonrası reformların hızlandırılması

MOODY'S'TEN TÜRKİYE KARARI



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu. Moody’s’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin “Ba2” seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye’nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

Moody’s, 8 Mart’ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürmüş ve not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.



