FİNANS

Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketini anketi açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Beklenti Anketinde, yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi. TÜFE beklentisi yüzde 14,42'ye, cari açık beklentisi 6,7 milyar dolara ve dolar/TL beklentisi 5,90'a indi.

Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketini anketi açıkladı

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,26'ya yükseldi. Eylül ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 1,46 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,93 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,01'den ağustosta yüzde 14,42'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 13,90'dan yüzde 12,77'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11'den yüzde 10,27'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1448'den 5,9002'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4664'ten 6,2734'e düştü.

Bir önceki anket döneminde 7,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 6,7 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 17,4 milyar dolardan 16,9 milyar dolara geriledi.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 19,75 OLDU

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde eksi 0,02'den yüzde 0,02'ye çıktı. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 2,6'da sabit kaldı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 21,85'ten yüzde 19,68'e indi.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 19,75 ve yüzde 14,70 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

PARTNERÜnlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Bakan açıkladı! 2 yıl önce bitecekBakan açıkladı! 2 yıl önce bitecek
17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez...17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Beklenti Anketi dolar yıl sonu tahmini

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez...

17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez...

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
USD yi 5 lerde tutacaksınız diye rezervi erittiniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

Başvuru sayısı 34 bini geçti

Rize-Artvin Havalimanı planlanandan 2 yıl önce bitecek

Bakan açıkladı! 2 yıl önce bitecek

Son dakika! Bakan Albayrak: İlk kez cari fazla verdik

17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez...

Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar TL'lik tatil yapacak

Turizm sektörü 'bayram' edecek

Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı uyarısı

Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı uyarısı

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

Bayram boyunca ücretsiz olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.