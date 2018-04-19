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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.22 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı.

2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde 4,22 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşti.

Açıklamanın devamı şöyle.

Enflasyon

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,31 ve yüzde 8,63 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşti.

"2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 19,2 olasılıkla ise yüzde 10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 34,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,5'inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 17,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00-10,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,3 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,8 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 19,5 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,4'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 31,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,9'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Depo ve Ters-Repo Pazarı

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,53 iken, bu anket döneminde yüzde 12,77 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,75 ve yüzde 12,96 olarak gerçekleşmiştir.

DİBS

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,55, 13,55, 13,52, 13,34, 12,91 ve 12,01 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,52 iken, bu anket döneminde yüzde 12,89'a yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,13 ve yüzde 12,52 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşmiştir.

Cari işlemler açığı

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48,2 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 50,8 milyar ABD Doları'na yükselmiştir. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47,7 milyar ABD Doları ve 49,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
Büyüme beklentisi

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,7 olmuştur. 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir."

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20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2018 sonu minimum 6 lira olur dolar. 8 12 tl aralıgınada 2019 da gırer. 2020 hedefi 16tl
la zaten 4189 gördü siz neyi kafasını yaşıyorsunuz.
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