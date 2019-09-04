Meslekler değişiyor: 5 yılda 133 milyon yeni iş pozisyonu doğacak

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji ile hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yeni dünya düzeni elbette en çok meslekler üzerinde hissediliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2018 Geleceğin Meslekleri Raporu'na göre 2018 - 2022 yılları arasında yüksek hızlı internet, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut teknolojisi firmaları yeni teknolojileri adapte etmeye itiyor. Tüm bunların sonucunda da robotlar günlük hayatımızda daha çok yer almaya başlıyorlar.

Robot devriminin her sektörde farklı bir gelişim gösterdiğini belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, "2022 yılına kadar robot kullanımında insansı robotlar yüzde 23 (finans sektöründe yüzde 35), sabit robotlar yüzde 37 (otomotiv ve tedarik zincirinde yüzde 53), hava ve su altı robotları yüzde 19 (petrol ve gaz üretiminde yüzde 52), insansı olmayan robotlar yüzde 33 (otomotiv ve tedarik zincirinde yüzde 42) düzeyine ulaşacak" dedi.

ANA BECERİLERİN YÜZDE 42'Sİ DEĞİŞMELİ

Yeni gelişen mesleklerin işgücündeki payının da 2022'ye kadar yüzde 16'dan yüzde 23'e çıkacağını anlatan Kuru, "75 milyon iş pozisyonu insandan makine ve algoritmalara kayıyor, bir yandan da 133 milyon yeni iş pozisyonu doğuyor. Veri analisti, yazılım, uygulama geliştirici, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığında yeni iş pozisyonları artıyor" ifadelerini kullandı.