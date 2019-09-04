Meslekler değişiyor: 5 yılda 133 milyon yeni iş pozisyonu doğacak

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji ile hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yeni dünya düzeni elbette en çok meslekler üzerinde hissediliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2018 Geleceğin Meslekleri Raporu'na göre 2018 - 2022 yılları arasında yüksek hızlı internet, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut teknolojisi firmaları yeni teknolojileri adapte etmeye itiyor. Tüm bunların sonucunda da robotlar günlük hayatımızda daha çok yer almaya başlıyorlar.
Robot devriminin her sektörde farklı bir gelişim gösterdiğini belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, "2022 yılına kadar robot kullanımında insansı robotlar yüzde 23 (finans sektöründe yüzde 35), sabit robotlar yüzde 37 (otomotiv ve tedarik zincirinde yüzde 53), hava ve su altı robotları yüzde 19 (petrol ve gaz üretiminde yüzde 52), insansı olmayan robotlar yüzde 33 (otomotiv ve tedarik zincirinde yüzde 42) düzeyine ulaşacak" dedi.
ANA BECERİLERİN YÜZDE 42'Sİ DEĞİŞMELİ
Yeni gelişen mesleklerin işgücündeki payının da 2022'ye kadar yüzde 16'dan yüzde 23'e çıkacağını anlatan Kuru, "75 milyon iş pozisyonu insandan makine ve algoritmalara kayıyor, bir yandan da 133 milyon yeni iş pozisyonu doğuyor. Veri analisti, yazılım, uygulama geliştirici, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığında yeni iş pozisyonları artıyor" ifadelerini kullandı.
İş gücünün insan ile makine ve algoritmalar arasındaki bölüşümünde makine ve algoritmaların iş saati olarak 2018'de yüzde 29 olan payının 2022'de yüzde 42'ye çıktığının altını çizen Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an hiçbir iş alanında makine ve algoritmaların payı insanın payını geçmezken bu oran 2022'de veri işleme alanında yüzde 62'ye çıkıyor. Bunun yanında makineler ve algoritmalar yavaş yavaş bugün insanların ağırlıkta olduğu iletişim, etkileşim ve yönetim gibi alanlara da giriyor. Yeni iş alanları bu işlerin görülmesi için gerekli yeni beceriler gerektiriyor. Burada iş becerilerinin stabilitesi kavramı ortaya çıkıyor. 2022'ye kadar ana becerilerin yüzde 42'sinin değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, aktif öğrenme, teknoloji tasarımı gibi beceriler öne çıkıyor. Bunun yanında yaratıcılık, inisiyatif alma, ikna, müzakere, karmaşık problem çözme, esneklik, ayrıntıyı görme gibi beceriler önemini koruyor."
EN AZ 1 AY EĞİTİM
Yeni iş becerileri eksiğinin yalnızca çalışanlar için değil yöneticiler için de söz konusu olduğunu dile getiren Kuru, firmaların yeni iş becerileri açığını kapatmak için yaşam boyu öğrenmeye önem vermeleri gerektiğini vurguladı. 2022'ye kadar çalışanların bilgi ve becerilerini güncellemeleri için yılda ortalama en az 1 ay eğitim almaları gerektiğini söyledi.
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