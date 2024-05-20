FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araç satışında ‘7 Temmuz’ alarmı! ‘Zorunluluk doğdu’ diyerek açıkladılar: Yeni karar sonrası otomobilde zararına kampanya

Araç satışında ‘7 Temmuz’ alarmı! ‘Zorunluluk doğdu’ diyerek açıkladılar: Yeni karar sonrası otomobilde zararına kampanya

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.05.2024 09:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği ile otomobil satışlarında yeni döneme girilecek. GSR II regülasyonunda belirtilen donanımlara sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Kararın ertelenmesi için toplantı trafiğine giren otomobil sektörü temsilcileri, “Otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğu doğdu. Markalar zararına kampanya yapıyor” ifadelerini kullandı.

Araç satışında ‘7 Temmuz’ alarmı! ‘Zorunluluk doğdu’ diyerek açıkladılar: Yeni karar sonrası otomobilde zararına kampanya

Geçmişte ABS, havayastığı, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) ilişkin Habertürk’e değerlendirmede bulunan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

iStock-1450095848

Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

iStock-1438308925

KARARIN ERTELENMESİ İÇİN TOPLANTI TRAFİĞİ

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

iStock-1453142321

ARAÇ SATIŞLARINDA AZALIŞIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Otomobil satışlarının 20 ay sonunda ilk geç geçtiğimiz Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Nisan'da 9 günlük bayram tatili dolayısı ile satışların düştüğünü söyleyenler oldu, fakat ben buna katılmıyorum, satın almak isteyen bir şekilde alıyor. Son dönemde, yeni bir otomobil satın almaya gücü yetenler azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar meydana geldi. Tüm bunlar satış rakamlarında etkisini gösteriyor" dedi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa yatırımcıları dikkat! İşte günün önemli şirket haberleri Borsa yatırımcıları dikkat! İşte günün önemli şirket haberleri
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Yerli yatırımcının borsaya dönüşü başladıYerli yatırımcının borsaya dönüşü başladı
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
En Çok Okunan Haberler
200 bin kişi anbean izledi, Akıncı İHA buldu!

200 bin kişi anbean izledi, Akıncı İHA buldu!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti

Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatlarında yeni rekor

Öğretmenliği bıraktı, devlet desteğiyle iş kurdu: 'Yoğun talep var, getirisi çok yüksek'

Öğretmenliği bıraktı, devlet desteğiyle iş kurdu: 'Yoğun talep var, getirisi çok yüksek'

Emekliye 6 maddeli yeni destek paketi!

Emekliye 6 maddeli yeni destek paketi!

Yerli yatırımcının borsaya dönüşü başladı

Yerli yatırımcının borsaya dönüşü başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.