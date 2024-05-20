Araç satışında ‘7 Temmuz’ alarmı! ‘Zorunluluk doğdu’ diyerek açıkladılar: Yeni karar sonrası otomobilde zararına kampanya

Geçmişte ABS, havayastığı, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) ilişkin Habertürk’e değerlendirmede bulunan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

KARARIN ERTELENMESİ İÇİN TOPLANTI TRAFİĞİ

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

ARAÇ SATIŞLARINDA AZALIŞIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Otomobil satışlarının 20 ay sonunda ilk geç geçtiğimiz Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Nisan'da 9 günlük bayram tatili dolayısı ile satışların düştüğünü söyleyenler oldu, fakat ben buna katılmıyorum, satın almak isteyen bir şekilde alıyor. Son dönemde, yeni bir otomobil satın almaya gücü yetenler azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar meydana geldi. Tüm bunlar satış rakamlarında etkisini gösteriyor" dedi.







