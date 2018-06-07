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Moody's 11 Türk şirketin notunu izlemeye aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 11 Türk şirketin notunu düşürmek için izlemeye aldı.

Moody's 11 Türk şirketin notunu izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 11 Türk şirketin notunu düşürmek için izlemeye aldı.

Moody's'in izlemeye aldığı Türkiye'de iş yapan şirketler şöyle: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.S. (Efes), Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI), Doguş Holding A.Ş. (Dogus), Eregli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.S. (Erdemir), Koc Holding A.S. (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Ronesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Ronesans), Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Turkcell), Turk Hava Yolları Anonim Ortaklıgı (Turkish Airlines), Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tupras), Turkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam).

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Dogus Holding A.S.'nin "negatif" görünüme sahip olması dışında, yukarıda bahsedilen tüm şirketin görünümü "durağan".

Moody's not değerlendirirken nelere dikkat ediyor?

Moody's yaptığı yazılı açıklamada not değerlendirme hususlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Şirketlerin notu gözden geçirilirken, şu anki zorlu çalışma ortamında şirketlerin krediye ne kadar nüfus ettiği ve potansiyel kırılganlıkları değerlendirilecektir. Moody's makro-ekonomik ortamın şirketlerin likidite profilleri üzerindeki etkisini, vadesi yaklaşan borçları finanse etme yeteneğini değerlendirmeye alır."

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