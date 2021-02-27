Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Bir süredir yanıt aranan şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Şimdi gözler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapacağı o açıklamaya çevrildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz ay, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlatmıştı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullanmıştı.
Bu nedenle mart ayında yatırılacak olan şubat ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Ancak Bakan Selçuk tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve kesin tarih hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmedi. Konuyla ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.
Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 2020 yılında günlük 39,24 lira olarak veriliyordu.
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