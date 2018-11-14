Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretiyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili vatandaşların ve devletin aldatıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı belirtildi.

Yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işinde Gebze-Bursa arasındaki kesimlerde yapım çalışmalarının tamamlanarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kesimlerin işletme faaliyetlerinin görevli şirket Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi. HGS/OGS etiketi vasıtası ile sorunsuz bir geçiş yapılabilmesi için öncelikle etiketin sağlam olması, montaj talimatına uygun şekilde ön cama doğru yere yapıştırılmış olması, etiket hesabında yeterli bakiyenin bulunması, bir hesaba bağlı ise hesapta yeterli tutarda bakiye bulunması ya da bağlı olan kredi kartının limitinin yeterli olması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "HGS/OGS etiketi vasıtası ile ödeme yapılamadığında ise gişede sürücülere nakit tahsilat öncesinde ilk olarak ödemesiz geçerek ödemelerini 15 gün içerisinde yapabilecekleri yönünde bilgi verilmektedir.