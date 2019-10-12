FİNANS

Palandöken: Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, domates, patates, soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışın yaşanan aşırı fiyat artışlarının yeniden yaşanmaması için vatandaşların şimdiden tedbir almalarını istedi. Palandöken, “Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatı 10 TL’ye kadar çıkmıştı.Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikayet ettiğimiz bu ürünler 1 ila 3 TL arasında değişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcı bulamıyor" dedi.

Palandöken: Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, domates, patates, soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışın yaşanan aşırı fiyat artışlarının yeniden yaşanmaması için vatandaşların şimdiden tedbir almalarını istedi. Palandöken, “Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatı 10 TL’ye kadar çıkmıştı. Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar kilo yerine gramla alışveriş yapıyordu. Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikayet ettiğimiz bu ürünler 1 ila 3 TL arasında değişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcı bulamıyor" dedi.

Geleneksel saklama yöntemlerinin ileride yaşanabilecek fiyat artışlarını önleyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarladaki ürünler üreticiden 80 kuruş ile 1.80 TL arasında değişen fiyatlardan alınıp tezgahta 1 ile 3 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Geçen yıl zam rekoru kıran bazı ürünler, ucuz fiyatlara rağmen yeterince talep görmüyor. Oysa kışa sayılı günler kala fiyatlar yeniden yükselmeden vatandaşlarımız kışlık hazırlık yapmalı. Patates, soğan gibi dayanıklı ürünler toplu olarak alınıp doğru şekilde muhafaza edilmeli. Mevsiminde hesaplı olan diğer ürünler de kış gelmeden alınıp konserve, turşu, reçel, marmelat, tarhana gibi çeşitli yöntemlerle saklanmalı. Geleneksel saklama yöntemleri ileride yaşanabilecek fiyat dengesizliğinin önüne geçebilir” diye konuştu.

“RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR”

Mevsiminde ucuz ve bereketli olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmenin sağlık açısından da yararlı olduğunu vurgulayan Palandöken, “Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, sağlık açısından da ekonomik açıdan da oldukça faydalı. Annelerimizin yaptığı domates konserveleri, salçalar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya gibi kurutulmuş sebzeler, barbunya, bezelye, mısır gibi dondurulmuş sebzeler, salamura yaprak, zeytin ve peynirler, ev yapımı sucuk, kavrulmuş et, yufka, erişte, pekmez, komposto gibi tüm yiyecek ve içecekler kışın gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Bu sayede hem bol olan ürünler tezgahta çürümez hem de geleneksel saklama yöntemlerimiz unutulmaz” şeklinde konuştu.

(İHA)

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günüEnerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü
İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldıİstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tesk Bendevi Palandöken Patates soğan domates

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı

Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Atatürk Havalimanı'yla ilgili flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'yla ilgili flaş gelişme

Türkiye'de üretilip 130 ülkeye gönderiliyor

Türkiye'de üretilip 130 ülkeye gönderiliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldı

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldı

Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

Tariş İncir Birliği kuru inciri 16 liradan alacak

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Kuru kayısıdan 9 ayda 174 milyon dolar kazanç

9 ayda 174 milyon dolar kazanç

Cari fazlada tarihi zirve görüldü

Cari fazlada tarihi zirve görüldü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.