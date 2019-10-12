Palandöken: Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, domates, patates, soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışın yaşanan aşırı fiyat artışlarının yeniden yaşanmaması için vatandaşların şimdiden tedbir almalarını istedi. Palandöken, “Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatı 10 TL’ye kadar çıkmıştı. Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar kilo yerine gramla alışveriş yapıyordu. Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikayet ettiğimiz bu ürünler 1 ila 3 TL arasında değişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcı bulamıyor" dedi.

Geleneksel saklama yöntemlerinin ileride yaşanabilecek fiyat artışlarını önleyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarladaki ürünler üreticiden 80 kuruş ile 1.80 TL arasında değişen fiyatlardan alınıp tezgahta 1 ile 3 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Geçen yıl zam rekoru kıran bazı ürünler, ucuz fiyatlara rağmen yeterince talep görmüyor. Oysa kışa sayılı günler kala fiyatlar yeniden yükselmeden vatandaşlarımız kışlık hazırlık yapmalı. Patates, soğan gibi dayanıklı ürünler toplu olarak alınıp doğru şekilde muhafaza edilmeli. Mevsiminde hesaplı olan diğer ürünler de kış gelmeden alınıp konserve, turşu, reçel, marmelat, tarhana gibi çeşitli yöntemlerle saklanmalı. Geleneksel saklama yöntemleri ileride yaşanabilecek fiyat dengesizliğinin önüne geçebilir” diye konuştu.