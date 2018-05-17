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Petrol fiyatları 80 doları geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 80 dolar seviyesinin üzerini görmüş oldu.

Petrol fiyatları 80 doları geçti

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 12.45'de 80,09 doları gördü. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da aynı saatte 72,31 dolara kadar yükseldi.

Böylece, iki petrol türünde de fiyatlar Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Uzmanlar, ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi veya yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin kararının ardından, enerji şirketlerinin konu ile ilgili açıklamalarının petrol fiyatlarının yukarı yönlü tırmanışında etkili olduğunu kaydetti.

Ayrıca, uzmanlar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kesintisi anlaşmasını yeniden değerlendirmek için henüz acele etmediği ve petrol fiyatlarının arz sıkıntısından ziyade jeopolitik faktörlerin etkisiyle kısa vadede 80 dolara doğru yükselebileceğine işaret etmişti.

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