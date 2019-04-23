Poşet beyannamesi süresinde yarın son!

Poşet beyannamesi verme süresinin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın poşet beyannamesinden muaf tutulmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Poşet beyannamesi verme süresi 24 Nisan Çarşamba günü sona eriyor. Ancak esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor, ardından 18 bin 37 TL ceza veriliyor. Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek” diye konuştu.

"ESNAFIMIZ BEYANNAME HUSUSUNDA YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMEDİ"

Poşet beyannamesindeki belirsizliklerin halen devam ettiğini vurgulayan Palandöken, “Poşet beyannamesinde işin sorumluluğu Çevre Bakanlığından Hazine ve Maliye Bakanlığına devredildi. Süre çok kısa olduğu için beyannamenin nasıl ve nereye verileceği hususunda esnaf yeterince bilgilendirilemedi. Poşet beyannamesi, vergi beyannameleri ile karıştırıldığı için vergi mükellefi olmayan veya basit usulde mükellef olan esnafın kafası iyice karıştı. Özellikle basit usuldeki esnafımız, yılda bir kere vergi beyannamesi verirken şimdi 3 ayda bir poşet beyannamesi vermek zorunda kalacak. Madem beyannameler vergi beyannamesi gibi veriliyor. Basit usuldeki esnafımız bu beyannameden muaf tutulmalı” sözlerine yer verdi.

İHA

