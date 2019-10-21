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Reel sektöre yeni kredi destek paketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Reel sektöre yeni kredi destek paketi

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
kamu bankaları reel sektör kredi destek paketi

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