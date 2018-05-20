Resmen başvurdular! Türkiye'de petrol arayacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 9 Mayıs 2018'de başvurdu.
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