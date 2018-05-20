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Resmen başvurdular! Türkiye'de petrol arayacaklar

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.

Resmen başvurdular! Türkiye'de petrol arayacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 9 Mayıs 2018'de başvurdu.

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Anahtar Kelimeler:
petrol Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

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