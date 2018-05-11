Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bizzat açıkladı! Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak!

Sağlık Bakanı Demircan 18 bin sağlık personeli alınacağını söyledi. Demircan, "Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız." ifadelerini kullandı.
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