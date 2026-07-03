FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Teknelerde bulunması zorunlu ilk yardım setinin kapsamı netleştirildi

Özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı, tekne boyu, kullanım amacı, seyir bölgeleri ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, yeniden düzenlendi.

Teknelerde bulunması zorunlu ilk yardım setinin kapsamı netleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı, tekne boyu, kullanım amacı, seyir bölgeleri ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, yeniden belirlendi.

ZORUNLU EMNİYET EKİPMANLARI SADELEŞTİRİLDİ

Düzenleme kapsamında, özellikle tam boyu 10 metre ve altındaki, amatör denizciler tarafından en yoğun kullanılan özel teknelerde, zorunlu emniyet ekipmanları sadeleştirildi. Emniyet donanımı, kullanım ihtiyaçları esas alınarak, nitelik ve içerik bakımından yeniden planlandı. Diğer denizcilik mevzuatı kapsamında zaten zorunlu olan veya kullanım açısından ayrıca bulundurulmasına gerek görülmeyen bazı ekipmanlar listeden çıkarıldı.

İlk yardım setinin kapsamı da açık şekilde tanımlanarak, uygulama birliğinin sağlanması, denetimlerin kolaylaştırılması ve teknelerde asgari ilk müdahale imkanı standart hale getirildi.

Yönetmelikle ayrıca, tescilli spor kulüpleriyle federasyonların envanterinde yer alan sportif amaçlı deniz araçlarının kapsamı da netleştirildi.

HAVA ARAÇLARINA İLİŞKİN TESCİL VE TERKİN SERTİFİKA ŞABLONLARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği'nde (SHY-7) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği'nin (SHY-7) ekinde yer alan tescil ve terkin sertifikası şablonları yürürlükten kaldırılarak, bu belgelerin uluslararası standartlara uygun şekilde daha hızlı güncellenebilmesine yönelik yeni bir düzenlemeye geçildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB faiz kararı ne olacak? İşte enflasyon sonrası beklentilerTCMB faiz kararı ne olacak? İşte enflasyon sonrası beklentiler
TOGG'un limuzin versiyonu Ankara yollarında TOGG'un limuzin versiyonu Ankara yollarında

Anahtar Kelimeler:
asgari tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Kerimcan Durmaz konserinde gergin anlar! Çileden çıktı

Kerimcan Durmaz konserinde gergin anlar! Çileden çıktı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.