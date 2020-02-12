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  4. Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 09:12 | Son Güncelleme

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı personel alımı, ÖSYM,

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