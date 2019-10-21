Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

Devlet Malzeme Ofisince (DMO), sağlık kuruluşlarının ilaç ve tıbbi malzemeleri elektronik ihalelerle hızlı ve uygun fiyatlı tedarik edebilmesi için başlatılan Sağlık Market uygulamasıyla bugüne kadar 2 bin 714 e-ihale yapılarak ortalama yüzde 34 tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Birinci 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ve DMO'nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı tedarik iş birliği protokolüyle mayıs ayında hayata geçirilen Sağlık Market uygulaması meyvelerini veriyor.

İlaç ve tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla daha hızlı, daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli olarak tedarik edilmesi hedeflenen uygulamayla 81 ildeki 889 sağlık tesisinin ihtiyaçları elektronik ihalelerle karşılanıyor.

Uygulamayla elektronik ihaleler sadece 2 gün sürerken, talepten alıma kadar tüm süreç 15 gün içinde tamamlanıyor. Böylece, sağlık tesislerinin zamandan 5 kat tasarruf etmesi sağlanıyor. Elektronik ihalelerle zaman yanında insan kaynağı yönünden de tasarruf elde ediliyor.

Uygulama ilk olarak temel tıbbi sarf malzemeleriyle başlarken, koklear implantlar (işitme cihazı) da kapsama alındı. Ardından da radyofarmasötik (nükleer tıp) ürünleri de içeren ilaçlara ilişkin düzenleme yapıldı.