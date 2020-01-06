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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." diyen Bakan Varank, "Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." ifadesini kullandı.
"Ön sipariş uygulaması daha başlamadı"

Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak. Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz. İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak. İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak. 100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar."

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
herkes yok diye ağliyor... ama herkesde son model arabalar ,en luks daireler , en son cikan telefonlar , en pahali sigara vs vs... ben bu işten birsey anlamadim
2015 seçimleri öncesi tanıttığın saab ın 3 modeli türk otomobilleri ne oldu..1 yıl önce tarlada ayağında galoşla tayyibin tanıttığı traktör ne oldu..senin bu ülkeye bakan olman türkiyeye hakaret
Yav hayatınızda ilk defa fabrika yapıyorsunuz yapın işte herseye destek tam destek yerli olduğu içinde siz yeteri yapın başını satayım gerisinin
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