Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Alanında Türkiye'de en çok satış yapan bilişim firmasının internet sitesi üzerinden ürün satın alan çok sayıda kişi kendilerine teslimat yapılmamasından dolayı mağdur durumda iken, parasını ödeyip teslim alamadığı ürünün ikinci taksitini ödeyenler bi yana, neredeyse 70 günlük bekleme süresi sonrasında ürünleri adreslerine kargolananlar ise kendini şanslı sayıyor. Günlük 100 bin kişinin ziyaret ettiği site üzerinden satışlar ise devam ediyor.

2002 yılından bu yana aktif olarak elektronik ürün ve beyaz eşya satışı yapan online alışveriş sitelerinden İstanbul Bilişim'de tedarik sorunu yaşanıyor.

2018 yılında Türk Asıllı Alman yatırımcı Ediz Akın tarafından satın alınan ve 2019 yılı için İstanbul'da 4 mağaza açma hedefi olan şirketin online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerinde yüzlerce kişiye ürünlerin gönderilmediği iddia ediliyor.

1 AYI GEÇMESİNE RAĞMEN ALAMADILAR

Şikayetlerin çoğunluğu verilen siparişlerin 1 ayı geçmesine rağmen teslim edilmemesine yönelik. Şirketin çağrı merkezi üzerinden açık olan hattının ise uzun aramalara rağmen açılmadığı, açılması halinde ise talebin ilgili birimlere aktarıldığı belirtilerek telefonun kapatıldığı belirtiliyor.